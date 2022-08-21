День российского триколора стал важным в жизни юных озерчан.

22 августа в депутатском центре ВПП «Единая Россия» г. Озерска состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации четырнадцатилетним жителям округа. Мероприятие было приурочено к Дню Государственного флага РФ.

В церемонии приняли участие: заместитель начальника отдела по вопросам миграции УВД г. Озерска Максим Мясников, депутаты Собрания Озерского городского округа Виталий Вельке и Евгений Иванов, руководитель аппарата Территориальной избирательной комиссии г. Озерска Луиза Сайдуллина, главный специалист территориального отделения МФЦ Челябинской области Светлана Ушакова. На важном событии в жизни молодых людей, получающих свой основной документ, присутствовали их родители и друзья.

После исполнения гимна Российской Федерации все, кто пришел на мероприятие, с интересом посмотрели видеосюжет об истории отечественного флага (о том, как стяг сплачивал нацию, несмотря на то что много раз менял свой внешний вид) и узнали о событиях, послуживших поводом для установления государственного праздника, о его традициях.

В этот день восемь юношей и девушек стали обладателями паспортов, ребятам также были вручены подарки от местного отделения ВПП «Единая Россия» и ТИК г. Озерска.

Официальные лица поздравили 14-летних озерчан и пожелали им гордо носить звание гражданина Российской Федерации.

Завершилось торжество общим фото на ступенях здания Информационного центра ПО «Маяк».

Фото Никиты Сафонова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52031/