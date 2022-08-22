Дворовый футбол: победитель определился в упорной борьбе.

23 августа в Озерске состоялся турнир по дворовому футболу, который был организован в рамках социального проекта «Спортивный двор» по инициативе депутатов Собрания и при активном участии Молодежной палаты округа.

Соревнования проходили в течение одного дня, с 12:00 часов и до вечера на восстановленной в рамках проекта «Спортивный двор» площадке по пр. Карла Маркса, 32.

Турнир объединил юных любителей футбола от 14 лет до 21 года. За первое место и Кубок турнира боролись дворовые команды: «Незабудки», «Молодежка», «Какая разница», «Боги Футбола», «Эмерком», «Русские Джигиты», «Урал 23», «Гамула», «Двор юнайтед», «Килька». Впервые в турнире приняла участие женская команда – «Незабудки».

Перед началом игр участников и организаторов Озерского турнира поприветствовал в своем видеообращении легенда российского хоккея, знаменитый вратарь сборной страны Владислав Третьяк:

- Дорогие любители футбола! Хотел бы поприветствовать вас от имени хоккейной семьи. Все хоккеисты любят футбол. И мы всегда в свои соревнования включали этот прекрасный вид спорта. Я знаю, как в вашем городе любят футбол, и не только футбол, но и другие виды спорта. Хотелось пожелать вам удачи и получить удовольствие от этой прекрасной игры.

Команды соревновались по Олимпийской системе, которая предполагает игру на выбывание до определения сильнейших, которые в финале должны бороться за первое место и кубок.

По итогам жеребьевки были проведены поединки:

1 игра «Двор юнайтед» - «Гамула» - 2:4

2 игра «Боги Футбола» - «Молодежка» - 0:6

3 игра «Килька» - «Эмерком» - 10:1

4 игра «Какая разница» - «Урал 23» - 2:2 пенальти

5 игра «Незабудки» - «Гамула» - 2:2 пенальти

6 игра «Русские джигиты» - «Молодежка» - 3:2

После упорной борьбы в полуфиналах и небольшой передышки, в 17:00 началась финальная игра, когда накал страстей и температура воздуха достигли своего пика.

Итоги турнира:

1 место - команда «Килька», капитан Шульц Эдуард

2 место - команда «Русские джигиты», капитан Гвоздев Никита

3 место - команда «Гамула», капитан Тимаков Данил

Лучший вратарь турнира - Кочерев Артем

Лучший игрок турнира - Абушаев Тимур.

Победителей и участников поздравили организаторы проекта: депутаты Собрания депутатов Озерска Виталий Вельке и Вадим Каримов, председатель Общественной молодёжной палаты при Собрании депутатов Вероника Юсупова и член общественного объединения «Волонтёры Маяка» ФГУП ПО «Маяк» Анна Кравченко. Отдельную благодарность все команды единодушно выразили главному судье турнира Вадиму Сайгафарову. Специальный приз под аплодисменты был вручен команде девушек «Незабудки».

Вадим Каримов, депутат Собрания:

- Турнир по дворовому футболу не проводился несколько лет из-за ковида. Теперь он снова собрал юных футболистов Озерска на одной из лучших площадок нового городского микрорайона. Ее удалось обновить в этом году благодаря социальному проекту «Спортивный двор», который поддержали мои коллеги - депутаты Собрания, члены Молодежной палаты округа, сотрудники и волонтеры ПО «Маяк», бойцы «Мирного атома-2022», управляющая организация «ОСЖС». Благодаря тандему получился прекрасный результат: юноши и девушки с большим азартом сражались за победу. На мой взгляд, это молодежное стремление заниматься спортивными играми по месту жительства – в каждом микрорайоне – надо приветствовать и содействовать развитию проекта. Надеемся, что данную площадку удастся использовать для спортивных игр и зимой.

Виталий Вельке, депутат Собрания:

- Общественная молодежная палата проводит такой турнир с 2010 года, и Собрание депутатов нашего округа всегда поддерживает ребят. В этом году впервые перед турниром была реконструирована спортивная площадка в рамках нового проекта «Спортивный двор». Его цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и подростков округа, популяризация активного отдыха на свежем воздухе. Мы решили напомнить ребятам и их родителям про футбол, волейбол, баскетбол, «Веселые старты», «Городки» и другие уличные игры, которые могут отвлечь подростков от компьютеров и телефонов.

Как сообщил депутат, есть намерение постепенно производить реконструкцию всех дворовых спортивных площадок в округе и после этого на территории каждой устраивать соревнования.

- На следующий год планируем продолжить начатое: уже есть заявки от улицы Семенова и микрорайона Заозерный. Надеемся, что этот проект поможет мальчишкам и девчонкам во дворах не скучать во время летних каникул. А ремонт площадок своими руками научит беречь их.

Организаторы и участники проекта выражают благодарность за помощь в подготовке и проведении турнира Озерскому местному отделению партии «Единая Россия» и его секретарю Василию Сметанину, управляющей организации «ОзерскСтройЖилСервис» и ее директору Вячеславу Захарову, «Центру культуры и досуга молодежи» и его директору Илье Назарову, Озерской городской ветстанции и ее начальнику Руслану Макину, активу «Молодой Гвардии Единой России» и бойцам Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52045/