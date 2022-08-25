Вот уже два года на территории Озерского городского округа действует практика инициативного бюджетирования. За это время в округе при финансовой поддержке из областного бюджета реализованы 40 проектов. Проекты в сферах образования, социальной защиты, благоустройства, физической культуры были предложены группами граждан, юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями, поддержаны жителями округа и прошли конкурсный отбор.

В 2023 году реализация инициативных проектов будет продолжена. На эти цели для Озерского городского округа в региональном бюджете на 2023 год предусмотрено 38,5 миллионов рублей.

Важно отметить, что в областном законе есть серьезное изменение: инициативные проекты, реализация которых будет осуществляться в 2023 году, должны быть внесены в администрацию Озерского городского округа в период с 17 октября по 15 ноября 2022 года. При этом надо помнить, что внесению проекта предшествуют ряд обязательных шагов.

Инициатору (группе жителей численностью не менее 10 граждан, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу) необходимо подать в администрацию округа заявление об определении территории (порядок подачи и требования к заявлению определены постановлением администрации Озерского городского округа от 22.01.2021 № 124 «О порядке определения границ части территории»).

После определения территории реализации проекта и до его внесения в администрацию округа проект подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, где определяется его соответствие интересам жителей, целесообразность его реализации. Такое собрание или конференция назначаются решением Собранием депутатов Озерского городского округа в порядке, установленном решением Собрания от 28.01.2021 г. № 2.

Учитывая, что плановые заседания Собрания депутатов проводятся один раз в месяц, инициаторам проектов следует уже сейчас направлять в администрацию округа заявление об определении территории и готовить обращение в Собрание депутатов о назначении собрания или конференции граждан.

Консультационную поддержку инициаторам проектов осуществляет уполномоченный орган, ответственный за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов - Управление экономики администрации Озерского городского округа (телефон 2-44-87).

Подробная информация о порядке участия в конкурсном отборе инициативных проектов размещена на сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в разделе «Актуально» (вкладка «Инициативное бюджетирование»).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52075/