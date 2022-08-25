24 августа на театральной площади Озерска участники Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом – 2022» торжественно закрыли летний трудовой семестр. Руководители ПО «Маяк» и округа поблагодарили студентов за полезный труд и достигнутый результат.

В церемонии приняли участие: генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, член правления МВОО «Российские студенческие отряды» и руководитель штаба ССО УрФО Юрий Болдырев, руководитель строительного направления центрального штаба МВОО «Российские студенческие отряды» Андрей Шалыгин и глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Восьмое лето подряд бойцы ССО приезжают в закрытый город с открытым сердцем, как они его называют. В этом году два месяца градообразующее предприятие Озерска обеспечивало работой 618 человек из 24 регионов страны от Камчатки до Калининграда (в том числе четыре отряда с озерской пропиской). Именно им на закрытии «целины» были адресованы все приветствия и поздравления.

Михаил Похлебаев, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»:

- Вы сами называете себя сильными духом, сильными людьми. И сегодня я хочу сказать: вы победители. Вы превзошли себя, сделали полезное дело. И наша цель достигнута: мы хотели максимально получить от вас вклад в изменение облика «Маяка» и помощь в строительстве объектов. Спасибо вам за этот семестр! Я надеюсь, нам удалось сделать в вашей душе заметочку на всю жизнь о том, что вы побывали в атомном сердце страны.

Евгений Щербаков, глава Озерского городского округа:

- Поздравляю стройотряды с успешным завершением трудового семестра! Уверен, что здесь вы получили необходимые навыки, уникальный жизненный опыт, нашли новых друзей – и все это вам очень пригодится в будущем. Желаю вам успехов и приезжайте к нам еще, у нас всегда интересно!

После переклички отрядов официальные лица провели награждение лучших коллективов, командного состава и бойцов ССО. Несколько наиболее достойных стройотрядовцев, уже не первое лето успешно работающих на атомных объектах, были отмечены специальным знаком «Ударник ВСС «Мирный атом». Как всегда, на мероприятии с участием студентов звучали их любимые песни и реяли флаги. Свой «атомный» гимн ребята и девушки исполнили практически хором: «Мы – команда, мощь и сила, с нами расцветет Россия!».

Благодарность за гостеприимство в адрес «Маяка» и Озерска выразили представители руководства МВОО «Российские студенческие отряды», в частности, Юрий Болдырев отметил, что в этом году бойцы ССО доказали, что могут не только «махать лопатами», но выполнять более сложные операции, работая на основном производстве: «Надеюсь, скоро у нас появятся бригады проектировщиков, аналитиков и даже ПСР-ков». Штабисты ВСС «Мирный атом-2022» постарались уместить в кратком обращении все свои мысли и эмоции: «Спасибо за лучшее лето! Атомный труд – действительно, крут!», они вручили памятный флаг Михаилу Похлебаеву - это стало одним из самых трогательных моментов церемонии.

Для поощрения своих помощников на праздник к ССО пришли также руководители подразделений ПО «Маяк», где студенты внесли весомый вклад в производственный процесс. Стройотрядовцы были направлены и трудились практически на всех заводах, в ЦЗЛ, во вспомогательных службах. При встрече на церемонии «маяковцам» представилась возможность еще раз встретиться с ребятами и пожать им руки: «Возвращайтесь, мы вас всегда ждем!».

В завершение официальные лица и участники «Мирного атома – 2022» собрались вместе на крыльце театра, чтобы сфотографироваться на память.

Важно:

Помимо основных, производственных заданий, которые участники «Мирного атома- 2022» выполняли на «Маяке», студенты вели активную волонтерскую деятельность: выполняли работы на городских объектах, помогали в проведении общественных мероприятий, оказывали поддержку ветеранам (подробнее – здесь).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52070/