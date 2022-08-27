Российское общество «Знание» проведет акцию «Поделись своим Знанием» в рамках осеннего марафона.

С 1 по 9 сентября пройдет Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием», организованная Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России и Министерства науки и высшего образования России.

Акция охватит сотни тысяч школьников и студентов как в городах-миллионниках, так и в самых удаленных уголках страны, сообщают организаторы.

Лекторами выступят известные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, популяризаторы науки, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники, которые добились успеха и готовы делиться знаниями с молодым поколением.

Сентябрьская акция станет уже третьей. В рамках первых двух инициатив прошли более 10 тысяч просветительских мероприятий, которые объединили более 200 тысяч участников разных возрастов. Трансляции выступлений лекторов собрали более 350 тысяч просмотров. На старте акции в 2021 году первыми слушателями были в основном школьники, в этом году активное участие в просветительских мероприятиях примут студенты: на вузовских площадках для них будет организован целый ряд ярких и актуальных выступлений.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что просветительская акция стала доброй традицией и это говорит о востребованности подобных форматов общения между представителями различных профессиональных сообществ и молодежью.

«Это очень ценно, когда эксперты, ученые, знаменитые спортсмены, деятели культуры общаются на равных с ребятами, отвечают на их вопросы, делятся своим уникальным знанием, рассказывают о современных возможностях. Сегодня мы наблюдаем неподдельный интерес к создаваемому всероссийскому детскому движению. Школьники много спрашивают нас о своей роли в объединении, чем оно может помочь им в развитии талантов. Уверен, что спикеры акции «Поделись своим Знанием» – это как раз те люди, которые могут ответить на подобные вопросы, рассказать, что для школьников и студентов открыто множество дорог как для профессионального, так и для личностного роста. Участие в акции – это прекрасная возможность познать себя, а также вдохновиться на новые свершения», – отметил Сергей Кравцов.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что акция «Поделись своим Знанием» – это конструктивный диалог, обмен мнениями и передача опыта от одного поколения к другому. Просвещение становится как никогда доступным, преодолевая географические и возрастные границы.

«Знания лучше всего усваиваются при передаче напрямую – от человека к другим людям: это достоверно, понятно, надежно. И наша всероссийская просветительская акция как раз дает такую возможность. Наставники смогут почувствовать себя полезными молодому поколению, а это вдохновляет на новые достижения во благо России. Школьники и студенты расширят кругозор и станут увереннее благодаря общению с самыми успешными людьми страны. Такое неформальное открытое общение важно и для каждого участника акции, и для страны в целом, ведь будущее мы создаем вместе», – сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Акция «Поделись своим Знанием» станет частью федерального просветительского марафона «Знание», который стартует 31 августа и продлится до 2 сентября. Встречи со школьниками и студентами будут проходить в различных форматах: просветительские уроки, лекции, лекции-экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, дискуссии, деловые игры, семинары, презентации, игровые программы, квесты, литературные гостиные и другие. Мероприятия акции пройдут в школах, колледжах, вузах, библиотеках, домах культуры, музеях, молодежных центрах, спортивных учреждениях, на территории общественных пространств, коммерческих организаций, промышленных объектов.

Школьники и студенты смогут получить честные ответы на вопросы о своем будущем и перспективах развития России. Историческая правда и достижения нашей страны, научные исследования и открытия, культура и искусство, здоровый образ жизни и профориентация – эти и многие другие темы станут основой открытого диалога лекторов с подрастающим поколением. Как стать успешным в эпоху перемен, какие специальности сегодня наиболее востребованы на рынке, как построить научную карьеру молодому ученому, завоюют ли нас роботы, в какой сфере плохо приживается искусственный интеллект – на тысячи важных вопросов молодежи будут готовы ответить эксперты из различных областей знаний.

Партнерами акции стали Минпросвещения России, Министерство науки и высшего образования России, Министерство культуры России, Министерство спорта России, Министерство здравоохранения России, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Ассоциация развития финансовой грамотности, Дом народов России, Роскачество, Сбер, MAXIMUM Education, ОЭЗ «Технополис Москва».

Чтобы принять участие в просветительской акции «Поделись своим Знанием», необходимо зарегистрироваться на сайте Российского общества «Знание».

СПРАВОЧНО

21 апреля 2021 года в послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил о назревшей актуальности перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе для постоянного обучения молодежи.

На территории Российской Федерации функционирует 85 региональных отделений Российского общества «Знание» в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Источник: https://pravmin.gov74.ru/

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52093/