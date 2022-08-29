Статистика по ФГБУЗ КБ №71 с 15 по 28 августа 2022 года.

В период с 15 по 28 августа 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме.

За вторую половину августа бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы по городу Озерску 677 раз. Из них 21 – безрезультатные, где больше половины – отсутствие пострадавшего на месте вызова. В поселках Новогорный – 62 вызова (2 – безрезультатные), Метлино – 29. Причины вызовов были различные.

В приемное отделение городской больницы бригадами скорой медицинской помощи было доставлено 58 человек, самостоятельно обратились 315 граждан. 69% случаев составляют различные травмы.

357 взрослых больных и 58 детей были госпитализированы в различные стационарные отделения Клинической больницы №71.

Было выполнено 46 хирургических операции.

В акушерском отделении было принято 18 родов.

Детская поликлиника приняла 674 вызовов по всему Озерскому городскому округу. У детей диагностировано 540 случая ОРВИ. От укусов клещей пострадал 1 ребенок.

В call-центре городских поликлиник было принято 2674 обращений от взрослого населения. По городу Озерску диагностировано 296 случаев ОРВИ среди взрослых, по поселкам: Метлино – 27, Новогорный – 22.

Обращений к врачу с укусами клещей в ОГО взрослого населения не было.

Вакцинировано от ковида в Озерске 17 человека, ревакцинировано – 1377. В поселке Новогорный ревакцинацию прошли 85 человек, вакцинировано четверо. В Метлино – ревакцинировано 48 человек.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52100/