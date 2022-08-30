Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 01.09.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 1 сентября 2022 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 13 град. С
• атмосферное давление 736 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 99 %
• Ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе 3 ДТП, 1 пострадавший.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
В сетях холодного водоснабжения Семенова 3-6,7п, Семашко 1, 2, 3 с 9 до окончания
Семенова 2, Дзержинского 35-6,7,8п,
Луначарского 9, 13-4п с 9 до 12 часов
Луначарского 23-5п с 13 до 15 часов
2 В сетях электро-снабжения Отключений не планируется
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Семенова 3-6,7п с 9 до окончания
Дзержинского 35-6,7,8п, Луначарского 9, 13-4п, Иртяшская 13, 15 с 9 до 12 часов
Луначарского 19, К.Маркса 19-1,2п с 9 до 17 часов
Матросова 28, Гайдара 16-1,2п с 10 до 12 часов
Луначарского 23-5п с 13 до 15 часов
Гайдара 16-3,4п с 14 до 16 часов
По данным Челябинского ЦГМС : с 30 августа по 3 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 гр и более, во второй половине дня 31 августа – 2 сентября – местами сильная жара (максимальная температура воздуха плюс 36 гр и выше).
С 31 августа – 2 сентября в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), местами - чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).
Уважаемые родители!
Напоминаем о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Напомните детям правила безопасного поведения на дороге. Соблюдайте их сами, научите и повторяйте их со своим ребенком.
Вниманию водителей!
В период с 28 июля по 01 сентября 2022 г. проводятся работы по восстановлению поврежденного дорожного покрытия на участке автомобильной дороги по ул. Кирова (от перекрестка с ул. Свердлова до перекрестка с ул. Строительная) Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств обеспечить свободный проезд дорожной техники, освободить ремонтируемые участки от легкового транспорта и использовать объездные пути.
1.Фитосанитарная обстановка: в норме.
1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме.
1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,13
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:
- с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон.
3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа».( Постановление №1524 от 31.05.2022 Главы Озерского городского округа).
4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 01 сентября 2022 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, возможны грозы, днём местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с, днём 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью плюс 13-18°, в горах и низинах до плюс 8°, днём плюс 28-33°, на юге до плюс 36°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: 1-3 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более, во второй половине дня 1-2 сентября – местами сильная жара (максимальная температура воздуха плюс 36° и выше).
2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.
4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
5.Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 185 обращений.