В России утвержден календарь праздников на 2023 год.

Предправительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных выходных в 2023 году – всего россияне в следующем году будут отдыхать 119 дней.

Так, новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и завершатся 8 января (1 и 8 января перенесут на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая).

Нерабочими будут также дни с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-utverzhden-kalendar-prazdnikov-na-2023-god_153395.html