Отдел ЗАГС информирует.

8 сентября 2022 года, около 7 часов 50 минут, на 3 – м км шоссе Кыштымское, водитель, управляя автомобилем Мицубиси Лансер, по предварительным данным не убедился в безопасности маневра при выполнении обгона (в зоне, где обгон разрешен) и совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ - 2102. Подробнее