Отдел ЗАГС информирует.

8 сентября 2022 года, около 7 часов 50 минут, на 3 – м км шоссе Кыштымское, водитель, управляя автомобилем Мицубиси Лансер, по предварительным данным не убедился в безопасности маневра при выполнении обгона (в зоне, где обгон разрешен) и совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ - 2102. Подробнее
В Озерском театре кукол кипит работа в цехах. Параллельно с «Лёнечкой – будущим рок-музыкантом», который озерские зрители увидят в сентябре, готовится спектакль «История о маленьком дядечке». Подробнее
За минувшую неделю спасатели Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» дважды выезжали для вскрытия квартир, в которых находились пожилые люди в беспомощном состоянии. Подробнее
Согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в состав общего имущества собственников помещений включаются межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры. Подробнее
18 сентября в 15.00 в Выставочном зале Центральной городской библиотеки состоится презентация авторского поэтического сборника Алёны Ивановой «Двести десять граммов любви». Это издание, посвящённое родному городу, вышло в свет при поддержке ФГУП «ПО «Маяк» для библиотек Озёрского городского округа. Подробнее
В этот день в общественных приёмных партии «Единая Россия» в рамках проекта «Старшее поколение» приёмы прошли по всей стране. В депутатском центре местного отделения партии приём провели депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов Валентина Сылько и руководитель клиентской службы отделения Пенсионного фонда в Озерске Лариса Матвеева. Подробнее