В Челябинской области девочка погибла во время школьного турпохода на скалы.

На территории Верхнеуфалейского городского округа (Челябинская область) во время школьного турпохода погибла девочка, сорвавшись со скалы.

Подробности трагедии сообщили в региональной прокуратуре.

Там уточнили, что в походе по Аракульскому Шихану участвовала группа из 45 учащихся одной из школ Кыштыма. Детей сопровождали два педагога.

В результате падения с высоты 14-летняя школьница получила не совместимые с жизнью травмы. «Прокуратура проверит исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе», – сказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной региональным следственным управлением СКР.

Ранее Поисково-спасательная служба Челябинской области сообщила, что школьница упала с 50-метровой высоты.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-devochka-pogibla-vo-vremya-shkolnogo-turpohoda-na-skaly_153746.html