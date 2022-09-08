Хоккеистам «Трактора» провели экскурсию на заводе КОНАР.

Игроки ХК «Трактор» в полном составе, а также Анвар Гатиятулин и члены тренерского штаба команды посетили с экскурсией завод КОНАР. Хоккеисты и тренеры побывали в парке «Станкомаш», оценили масштаб производства, посетили музей предприятия и увидели оружейный зал. Хоккейный сезон в КХЛ стартует 1 сентября. Посмотреть линию на матчи турнира можно через приложение БК «Винлайн», а узнать информацию о его скачиванию и установке можно по ссылке.

Гендиректор команды Иван Савин был впечатлен экскурсией. «Мы с КОНАР дружим уже 10 лет – это не просто сотрудничество. Ребята пригласили хоккеистов, и мы все остались под большим впечатлением. Масштабы, дисциплина, технологии – все это стоит дорогого. То, что было сделано за 5 последних лет – это выглядит просто фантастически», – поделился эмоциями Савин.

После музея посетители направились в цех, где им были продемонстрированы современные технологии, использующиеся на предприятии – в частности, игроки увидели два цеха: механообработки и горячештамповочных автоматов. Хоккеисты остались в восторге от производства запчастей для ледоколов, а также от процедуры ковки. Главный тренер Анвар Гатиятулин и вовсе стал участником процесса – после инструктажа он смог с помощью пресса сделать готовую деталь. Игроки «Трактора» не остались в долгу и выразили желание почаще видеть рабочих и членов руководящего состава КОНАР на своих матчах.