Топ 10 вакансий в Челябинской области: кому готовы платить 400 тысяч в месяц.

Эксперты проанализировали актуальные для Челябинской области вакансии и выяснили, представителям каких сфер в регионе готовы платить больше всего. Так, один из работодателей на Южном Урале предлагает будущему специалисту 400 тысяч рублей в месяц.

Аналитики сервиса hh.ru проанализировали более 20 тысяч предложений о работе в Челябинске и назвали топ 10 самых высокооплачиваемых вакансий. Так, например, из всех этих предложений в 15% случаев готовы платить от 100 тысяч рублей.

Самым «дорогим» предложением стала вакансия директора регионального отдела лизинговой компании в Магнитогорске. Работнику, который будет организовывать и управлять продажами, формировать команды подразделения и решать другие задачи, предлагают от 400 тысяч рублей в месяц.

При этом второе место в рейтинге хоть и предлагает весьма высокую зарплату, но уступает с большим отрывом. Главному конструктору по разработке турбореактивных двигателей готовы платить от 270 тысяч в месяц.

«Бронзу» по зарплатам взяла вакансия флеболога – врача, который специализируется на болезнях вен. Медику при полной занятости, который сможет лечить варикоз, готовы платить до 300 тысяч.

Похожую зарплату от 200 до 300 тысяч может получить работник, управляющий предприятием общепита в загородном курорте, а также коммерческий директор с оплатой до 250 тысяч.

Платить от 200 тысяч рублей в месяц готовы директору по производству, арт-директору в компании разработчика мобильных игр и менеджеру по импортным закупкам мяса.

Предпоследнее место в топ 10 заняла вакансия менеджера по оптовым продажам с оплатой до 250 тысяч, а последнее место досталось системному архитектору 1С, которому готовы платить от 180 тысяч.

https://www.cheltv.ru/top-10-vakansij-v-chelyabinskoj/