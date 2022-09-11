Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 12.09.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня понедельник 12 сентября 2022 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 7 град. С

• атмосферное давление 744 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 91 %

• ветер северо-западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Матросова 34, Гайдара 28,30,32 с 9 до окончания

Дзержинского 60 с 9 до 12 часов

2 В сетях электро-

снабжения Отключений не планируется

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

К.Маркса 20 – 1п с 8.30 до 17 часов

Уважаемые родители!

Напоминаем о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Напомните детям правила безопасного поведения на дороге. Соблюдайте их сами, научите и повторяйте их со своим ребенком.

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

01 сентября 2022 года завершился купальный сезон на водоемах Озерского городского округа. Посты спасателей и медицинских работников с дежурства на пляжах сняты.

Если у вас есть пожилые родственники (или страдающие хроническими заболеваниями), живущие отдельно от вас, не забывайте их регулярно навещать, а также звонить им и осведомляться об их самочувствии. Резкие скачки температур и атмосферного давления серьезно ухудшают физиологическое состояние пожилых людей – появляются нарушения в работе сердца, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата.

Во избежание несчастных случаев с пожилыми людьми, а также для оказания им своевременной помощи, не оставляйте их без внимания.

1.Фитосанитарная обстановка: в норме.

1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме.

1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

- с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа».( Постановление №1524 от 31.05.2022 Главы Озерского городского округа).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 12 сентября 2022 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем в горах до умеренных. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с, местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до плюс 6°, местами заморозки до минус 3°, днём плюс 8-13°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5.Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 176 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52235/