Синоптики назвали продолжительность «бабьего лета» на Южном Урале.

Со среды, 14 сентября, в Челябинской области наступит «бабье лето» – теплый период с температурами от 18 до 26 градусов продлится на Южном Урале около 10 дней.

По краткосрочному прогнозу Челябинского Гидрометцентра, в первый день осеннего подъема температуры по области и в Челябинске будет в пределах 15-20 градусов, а в четверг и пятницу – от 16 до 21. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Даже ночные температуры поднимутся с плюс 1-6 на среду до плюс 8-10 – на пятницу.

По среднесрочному прогнозу, который дает Gismeteo, в следующие дни температура будет расти, и достигнет максимума к следующему вторнику, 26 сентября. В этот день ожидается до 26 градусов тепла. На следующий день, 27 сентября, прогнозируется до 23-х, а далее произойдет резкое падение температуры до 17, а затем и 11 градусов.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-nazvali-prodolzhitelnost-babego-leta-na-Yuzhnom-Urale_153878.html