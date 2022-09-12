В Озерске пенсионер сбил 73-летнюю женщину.

В Озерске пенсионер сбил пожилую женщину, сообщает ГИБДД города.

Сообщается, что инцидент произошел 10 сентября около 9.00 на проспекте Карла Маркса. Так, 84-летний водитель при повороте направо совершил наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«Водитель подвержен штрафу, возбуждено административное производство. Установлено, что данный водитель ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался», – добавили в ГИБДД.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.

https://dostup1.ru/accident/V-Ozerske-pensioner-sbil-73-letnyuyu-zhenschinu_153858.html