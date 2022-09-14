Будем помнить: в Озерске открыли памятную доску ветерану войны и градообразующего предприятия.

15 сентября на жилом доме по адресу пр. Ленина,67 состоялось торжественное открытие памятной доски участнику Великой Отечественной войны, ветерану атомной энергетики и промышленности, Почётному гражданину Озерска Позднякову Юрию Семеновичу.

На открытии присутствовали дети и внуки Юрия Семеновича, ветераны градообразующего предприятия, которые работали вместе с ним и те, кто работал значительно позже. Коллеги с благодарностью вспоминали своего товарища и старшего наставника, чьи рационализаторские предложения на протяжение нескольких десятилетий помогали решать сложные производственные задачи, а многим сохранили здоровье.

Инициаторами увековечивания памяти ветерана выступили Совет ветеранов округа и Совет ветеранов ФГУП «ПО «Маяк». Идею поддержали депутаты Собрания депутатов округа. Она была воплощена в жизнь при финансовой поддержке представителей студенческих отрядов «Мирный атом».

Первым к собравшимся обратился председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

– В июле этого года депутатским корпусом единогласно было принято решение об установке памятной доски. Все депутаты разделяют инициативу горожан, поскольку сохранение памяти о наших выдающихся земляках является важной задачей для всего общества. Юрий Семёнович своими рационализаторскими предложениями внёс большой вклад в развитие производства, спас от облучения много работников предприятия. Мы, как потомки, должны помнить и передать память следующим поколениям. Хочу поблагодарить всю инициативную группу, Совет ветеранов и коллектив завода химического производства, спасибо вам большое. Светлая память о Юрии Семёновиче Позднякове будет жить в наших сердцах.

Далее к микрофону были приглашены заместитель председателя комитета профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк» Олег Биюшкин, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев.

Своими воспоминаниями о Юрии Семёновиче поделились ветераны завода химического производства ФГУП «ПО «Маяк», которые хорошо его знали и работали вместе с ним. Выступающие неоднократно подчёркивали, что во время войны он геройски сражался за Родину. А в послевоенные годы разработал и внедрил многочисленные приспособления для обслуживания реактора. О Юрии Семёновиче говорили, как о человеке, который очень любил жизнь, был интересным, эрудированным, умеющим и работать, и отдыхать. О человеке с золотыми руками и светлой головой, который был опытным и доброжелательным наставником, при этом всегда оставался очень скромным.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52270/