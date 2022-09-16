Информация о перекрытии движения автотранспорта.

В связи с проведением ремонтных работ с 26.09.2022 по 01.10.2022 (включительно), будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Ермолаева - ул Колыванова и в обратном направлении через проспект Ленина. Движение по проспекту Ленина будет свободным.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52283/