Информация о перекрытии движения автотранспорта.

Школа №25 приняла участие в конкурсе городов атомной отрасли «#РОСАТОМВМЕСТЕ» в номинации «Городской проект» с проектом «Благоустройство футбольного поля и полосы препятствий на территории МБОУ СОШ №25 Озерского городского округа Челябинской области». Подробнее
22 сентября 2022 года с 11.00 часов до 16.00 часов по адресу пр. Ленина 43, состоится личный прием граждан, который проведет начальник отдела контроля учетно-регистрационной дисциплины ГУ МВД России по Челябинской области Подробнее
Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 12.09.2022г. по 18.09.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 390 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее
15 сентября на жилом доме по адресу пр. Ленина,67 состоялось торжественное открытие памятной доски участнику Великой Отечественной войны, ветерану атомной энергетики и промышленности, Почётному гражданину Озерска Позднякову Юрию Семеновичу. Подробнее
В связи с проведением ремонтных работ с 26.09.2022 по 01.10.2022 (включительно), будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Ермолаева - ул Колыванова и в обратном направлении через проспект Ленина. Движение по проспекту Ленина будет свободным.