В Озерске прошел Всероссийский легкоатлетический забег «Кросс нации». 

17 сентября Всероссийский день бега собрал более ста озерчан. Самым юным участником спортивного мероприятия стала четырёхлетняя Сидорова Кира, а самыми опытными - ветераны озерского спорта Летягина Гульниса и Мишин Анатолий.

Всероссийский день бега «Кросс нации» – самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России, как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно, начиная с 2004 года. Число участников с каждым годом увеличивается. Важно отметить, что «Кросс нации» – это не просто преодоление дистанции, но и социально значимое событие общероссийского масштаба. Его основная цель – пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой россиян, и прежде всего молодежи.

В Озерске участие в забегах на 1, 2, 3 и 5 км приняли 104 человека. Второй год подряд для того, чтобы разнообразить соревнования, организаторы предлагают жителям округа выйти за пределы стадиона и пробежать по новым дистанциям, которые проходят по асфальтированным дорожкам парка. Новые дистанции были разработаны совместно с федерацией триатлона и судейским аппаратом МБУ «Арена». Правил у «Кросса нации» практически нет, в основном – это рекомендации. Здесь предусмотрено несколько дистанций, и каждый участник выбирает свою группу с соответствующей дистанцией (в зависимости от возраста и возможностей).

Среди участников кросса в Озерске самой юной стала Сидорова Кира – воспитанница детского сада №43 (4 года), самыми опытными – Летягина Гульниса (67 лет) и Мишин Анатолий (60 лет).

Победители и призёры забегов были награждены медалями и сувенирами. Их вручал начальник управления по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Степанов.

Итоги легкоатлетического забега "Кросс наций-2022": http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52281/

Справочно:

Соревнования по бегу являются одним из старейших видов спорта в мире, по которым были утверждены официальные правила соревнований, а еще они стали одним из видов спорта, которые были включены в программу первых современных олимпийских игр (1896 года). Благодаря простоте организации и проведения соревнований по бегу, их история насчитывает не один десяток лет. В России столь массовый забег – прототип «Кросса нации» – ведет свою историю с 1918 года, когда в Петровском парке Москвы в майские праздники прошли первые состязания легкоатлетов в беге на 4,5 км. В 1935 году советские спортсмены участвовали уже в международном кроссе в Париже и выиграли несколько призовых мест.

В СССР популярность здорового образа жизни и всеобщего занятия спортом активно пропагандировалась и поощрялась, и популярность подобных массовых мероприятий с каждым годом неуклонно росла. Даже во время Великой Отечественной войны прошло несколько массовых кроссов: в 1942 году в профсоюзно-комсомольском кроссе приняли участие более пяти млн человек, а в последующие годы – более девяти. Причем, проводились они не только с целью привлечения людей к занятиям физкультурой, но и чтобы выявить подающих надежду спортсменов. В настоящее время отличительной особенностью «Кросса нации» является то, что он носит массовый характер, очень демократичен, общедоступен и рассчитан на людей разных возрастов и физической подготовки.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52281/