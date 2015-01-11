Байкеры-атомщики вместе с особыми детьми Озерска проводили лето.

Мотоциклисты из клуба «Бобры В-9» провели выходной день 18 сентября с клубом «Наши дети». Площадкой для катания и игр байкеры выбрали стадион школы №25.

- Мы долго думали, как бы достойно проводить лето и дружно отпраздновать начало учебного года, куда бы вывезти «Наших детей». И вдруг звонок от наших друзей из «Бобров В-9»: «Мы же давно хотели детей покатать, давайте встретимся», - так рассказала на странице клуба «Наши дети» в ВК блогер и мама особенного ребенка Ксения Федулова.

Площадкой для проведения встречи стал стадион школы №25 (директор – Акужинов С.К.). Программа мероприятия была задумана и получилась обширной: взрослые играли с детьми в "Глухой телефон", "Цепи-цепи кованы", "Вышибалы", скакали в "Классики", провели турнир по "Крестикам и ноликам", погоняли мяч, попускали мыльные пузыри, вдоволь нарисовались цветными мелками.

Но основное внимание детей было приковано к мотоциклам.

- Они настолько покорили сердца ребят, что нам даже не хотелось отвлекать их от этого прекрасного двухколесного транспорта, - поделилась родительскими впечатлениями о мероприятии Ксения Федулова. - Удивительным было то, что наши дети, оказывается, еще те экстремалы. Катались на байках абсолютно все, и не по одному разу. Страшно не было никому - наоборот, дети просили еще и еще. А глядя на них, и родители решились оседлать "железных коней".

Завершением выходного дня стало чаепитие с настоящим самоваром на шишках и сладким угощением.

Клуб "Наши дети" выражает огромную благодарность байкерам клуба «Бобры В-9»: «Вы сделали наш день. Надеемся на скорейшую встречу, мы будем по вам скучать».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52292/