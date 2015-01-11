Житель поселка Новогорный города Озерска лишился почти 200 тысяч рублей, пытаясь заработать деньги удаленно.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление от жителя поселка Новогорный, 1983 года рождения, о совершенном в отношении него мошенничества.

Установлено, что мужчине позвонила неизвестная женщина, представилась работником кредитной организации и предложила удаленную работу по продвижению услуг банка. По условиям трудоустройства, будущему сотруднику необходимо было установить специальное приложение и оформить кредитную карту якобы для поднятия рейтинга организации. Ничего не заподозрив, мужчина выполнил условия, после чего ему на телефон стали поступать сообщения, содержащие коды подтверждения операций о списании денежных средств со счета. По телефону его убедили, что это безопасная процедура и переведенная сумма будет возвращена. А для поднятия рейтинга организации помимо кредитной карты необходимо оформить еще и кредит, что потерпевший и сделал, подав заявку в банк на 100 000 рублей. После того как деньги поступили на его счет, вся сумма снова была списана. Осознав ситуацию, потерпевший понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию. Общая сумма ущерба составила более 195 000 рублей.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Полицейские призывают граждан не терять бдительности, разговаривая с незнакомцами, не переводить деньги на так называемые «безопасные» счета, не сообщать реквизиты своих банковских карт и пароли к ним третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам.