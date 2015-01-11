Житель Озерска хотел угнать автомобиль, но не смог его завести.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление от местной жительницы о том, что на неохраняемой стоянке во дворе дома по бульвару Гайдара неизвестный вскрыл принадлежащий ей автомобиль «ВАЗ-2106» и пытался на нем уехать, однако завести его не удалось.

В кратчайшие сроки на место преступления прибыли сотрудники полиции. В ходе проведения следственно - оперативных мероприятий установлен правонарушитель. Им оказался ранее судимый за угон местный житель 2000 года рождения, который после распития спиртных напитков у друзей, не имея права управления транспортным средством, решил добраться до дома, похитив автомобиль с неохраняемой стоянки. Проникнув через заднюю дверь, путем соединения проводов попытался завести двигатель, но сделать это ему не удалось, тогда подозреваемый принял решение запустить двигатель, подтолкнув транспортное средство, однако усилия оказались напрасны, после чего злоумышленник бросил открытый автомобиль и скрылся.

Отделом дознания УМВД России по ЗАТО г.Озерск в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде.