В школы России вернут единый стандарт образования.

В российских школах вернут единый стандарт образования – соответствующий законопроект в первом чтении приняли в Госдуме.

Законопроект, в разработке которого участвовала «Единая Россия», предусматривает принятие единых образовательных программ, которые были разработаны Минпросвещения. Вице-спикер Госдумы от партии Петр Толстой («Единая Россия») в ходе первого заседания осенней сессии Госдумы сообщил, что они будут обязательными по ряду предметов.

«Для начальной школы – это литературное чтение, русский язык и окружающий мир. Для основного общего и среднего общего образования – литература, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности, история, обществознание и география. Еще мы предлагаем исключить из действующего законодательства понятие “примерная программа”, позволяющая педагогам и методистам иногда излишне вольно трактовать определенные темы и уделять их изучению недостаточно внимания. Это вариативность подачи материала, которую мы наблюдаем в школьных учебниках, и в результате – сумбур в голове у учеников, – пояснил депутат.

Законопроект предлагает также ввести единые для всей страны основные общие образовательные программы, которые должны разрабатываться Минпросвещения России, включать в себя единый федеральный учебный план, а также федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов и дисциплин, других компонентов и федеральную рабочую программу.

Помимо этого, будет установлен новый порядок разработки учебников в соответствии с государственным заказом. Председатель комитета Госдумы по просвещению, координатор направления Народной программы «Современное образование и передовая наука» Ольга Казакова сообщила, что, чтобы исключить размытость ответственности за качество учебников, будет введен единый ответственный оператор в этой теме — Минпросвещения России.

Содержание учебных пособий и учебников должно соответствовать как ФГОСам, так и федеральным образовательным программам. Минпросвещения будет утверждать авторский коллектив, а авторские права на эти учебники должны будут принадлежать РФ.

В случае принятия закона переход школ на единые федеральные программы планируется осуществить уже до начала следующего учебного года.

Госдума рассчитывает принять законопроект до 1 января 2023 года.

https://dostup1.ru/society/V-shkoly-Rossii-vernut-edinyy-standart-obrazovaniya_154223.html