Первый снег в Челябинской области может выпасть на следующей неделе.

Первый снег в Челябинской области ожидается 26 сентября.

Как следует из краткосрочного прогноза регионального ЦГМС, в субботу и воскресенье возможны небольшие дожди, а в понедельник уже сильные, в северной половине – с мокрым снегом. Кроме того, в ближайшие трое суток усилится ветер – местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Что касается температурного фона, то днем в субботу воздух прогреется до 21-26, на юге – до 31 градуса, в воскресенье – на севере до 15-20, юге – 25, а в понедельник синоптики обещают максимальные 4-9 и 14 градусов соответственно.

В холодные годы во второй и третьей декадах сентября в Челябинской области уже пролетает снег, устанавливается временный снежный покров (так было в 1974 и 1977 годах).

https://dostup1.ru/society/Pervyy-sneg-v-Chelyabinskoy-oblasti-mozhet-vypast-na-sleduyuschey-nedele_154233.html