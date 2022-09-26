В Озерске было зафиксировано более двадцати попыток отъема у озерчан денег по схеме «родственник совершил ДТП».

Злоумышленники звонили на сотовые телефоны потерпевшим и сообщали о близких людях, ставших виновниками ДТП, в результате которых есть пострадавшие. На их лечение и для решения иных вопросов, связанных с освобождением от ответственности, неизвестные требовали передать крупные суммы денег.

Не все озерчане поверили звонившим незнакомцам, однако двое пожилых людей, женщина и мужчина, 88-ми и 85-ти лет, отдали мошенникам 500 000 и 365 000 рублей. За деньгами приходил курьер. В настоящее время сотрудники полиции работают над установлением его личности.

По обстоятельствам совершенных мошенничеств следственным отделом УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждены уголовные дела.

Полицейские призывают жителей города провести беседы с пожилыми родственниками и предупредить их о существующих схемах дистанционного обмана.

Не следует доверять незнакомцам, рассказывающим о попавших в ДТП родственниках, и уж тем более необходимо прервать телефонное общение, если речь заходит о передаче денег.

Прекратите разговор и перезвоните близким людям, найдите способ узнать и перепроверить информацию.

Также просим всех, узнавших мужчину на фотографии, обратиться в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу пр. Ленина, 43 или по телефонам: +7 (35130) 2-50-85, 102 или 02.

Анонимность гарантируется.