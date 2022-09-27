Обменные гастроли: в Озерске побывал театр кукол из Верхнего Уфалея.

Озерский театр кукол «Золотой петушок» и Верхнеуфалейский театр «Вымысел» связывает многолетняя дружба. Ограничительные меры на время прервали встречи, но в этом году традиция ежегодно обмениваться сценами, продолжена.

Еще не открыт 71 театральный сезон в «Золотом петушке», а 24 сентября гости показали на сцене «Золотого петушка» два спектакля - «Бим-Бом, или Почти правдивая история» для детей и «Двойник» - для взрослых.

«Бим-Бом, или Почти правдивая история». Король, большой любитель приукрасить, обмануть, все время попадал в неловкие ситуации и остался совсем один, без друзей. Он никак не мог понять, что прослыть обманщиком легко, но очень стыдно.

«Вранье начинает жить своей жизнью, если его выпустить наружу», - утверждают герои поучительной сказки.

Спектакль театра «Вымысел» - на злобу дня, поднимает важные этические вопросы. Их очень трудно обсуждать с ребенком без назидания. В художественной форме всё гораздо понятнее и проще. Увидел, к чему приводит обман, и сделал самостоятельные выводы.

Для вечерней публики был подготовлен настоящий сюрприз. Театр «Вымысел» не побоялся обратиться к одному из сложнейших произведений Ф.М. Достоевского. К повести «Двойник» у автора было особенное отношение. Сначала он называл её «своим шедевром», потом многократно переписывал, сомневался…

Режиссер Тимур Салихов по-своему увидел историю жизни титулярного советника Якова Петровича, мечтающего завоевать сердце Клары Олсуфьевны. В голове героя рождается план, но всё меняет неожиданно появившийся двойник.

В спектакле много пластических решений, у актеров сложная задача - переходить из реальности в нереальность. Интересная сценография, фантастическая заливка света, создающая напряженную атмосферу. Много анимации, которая порой заставляет замирать сердце. Жанр спектакля определен как романтический хоррор. Есть в нем и любовь, и страсти, но все какое-то марионеточное, неестественное, мистическое.

История трудная для понимания. Своим мнением поделились зрители:

- Многое было неожиданным и непонятным, захотелось перечитать. Спектакль, как театральный ребус, его надо разгадывать. Очень важно, что, выходя из зала, ты продолжаешь анализировать: вот чиновничья бумажная работа – бессмысленная и ненужная, а это Голядкин, который сам себя запирает в кубе.

Спектаклем «Двойник» озерский театр кукол открыл новый проект вечерних показов для взрослых.

Приятно было видеть в зале старшие классы лицеев №23 и №39, школ №32, №36, №27. Удивительный был зритель: воспитанный и интеллигентный. Может быть, не всё удалось понять в такой версии сюжета. Многоплановость и многозначность спектакля ведет к повести Ф.М. Достоевского. Правильно сделал тот, кто заранее ее перечитал. У него были ключи к пониманию.

В октябре озерский театр кукол отправится завоевывать зрительские симпатии в Верхний Уфалей. На сцене театра «Вымысел» будет показан спектакль «Дорожная азбука».

Его знают и любят маленькие зрители Озерска, Челябинска, Касли, Златоуста, Кыштыма. Вот теперь веселые человечки поедут в Верхний Уфалей, чтобы рассказать о правилах дорожного движения малышам и школьникам.

Театры расширяют горизонты и стирают границы разных городов. Делятся своими интересными постановками и идеями. Делают искусство ближе и доступнее зрителям.

Информация и фото театра кукол «Золотой петушок».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52363/