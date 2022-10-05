Комфортная среда во дворах создается по инициативе жителей.

В этом году в округе была продолжена реализация программы «Формирование комфортной городской среды». В период строительного сезона 2022 были выполнены работы по благоустройству шести дворовых территорий в старой части города.

Сделать свои дворы более функциональными и комфортными за счёт участия в программе смогли жители домов №64 и №67 по пр. Ленина, а также на ул. Лермонтова,15, ул. Советская ,34 и на пр. Победы,29.

5 октября состоялась приёмка второго этапа работ по благоустройству одного из них – двора на ул. Набережная,3. Ранее, в ходе первого этапа, были выполнены: ремонт дворовых проездов и тротуара, устройство автомобильной парковки, также были убраны старые деревья. Работы выполнялись подрядной организацией ИП Вострякова и были сданы ещё летом. В ходе второго этапа подрядной организацией ООО «Профстрой» были установлены детские игровые и спортивные формы с устройством покрытия. Результат и качество работы оценивала комиссия, в которую вошли жители дома, представители УЖКХ администрации, управляющей организации ООО «ЖКС» и подрядчика.

Важно отметить, что опора на инициативу жителей – это основной принцип программы «Формирование комфортной городской среды». Без «актива» буквально ничего не получится. Дело в том, что именно жителям нужно самим подать заявку, определить объемы работ, составить смету, определить источник финансирования, постоянно сотрудничать с управляющей компанией и подрядчиками.

Елена, жительница дома по ул. Набережной,3:

– Мы ждали почти пять лет, но главное, что сейчас всё построено. Конечно мы рады, что теперь в нашем дворе есть замечательная площадка и парковка. Всё выполнено красиво и достойно, малые формы установлены яркие, красочные. У нас были замечания, но с подрядчиком мы всё решили, эти недочёты на данный момент устранены.

В нашем доме живут активные граждане, которые были инициаторами благоустройства двора. Потом и остальные жители подключились, всем хотелось, чтобы двор стал красивым и удобным.

Александр Кочетов, представитель ООО «Профстрой»:

– Приступили к работе мы в середине августа. В этом дворе мы выполнили демонтаж старых малых форм, которые передали в управляющую компанию. Затем смонтированы новые: качели, детский игровой комплекс и домик для совсем маленьких детей, песочницу, уличный тренажёр, на котором могут заниматься как дети, так и взрослые. Самое примечательное – это современное покрытие, которое предотвращает травмы в случае падения, придаёт конструкции эстетический вид и облегчает процесс уборки этой площадки. Покрытие надёжное, сертифицированное и мы даём гарантию на него на пять лет.

Планируется, что федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" продолжится как минимум до конца 2025 года.

Сергей Гергенрейдер, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа:

– На реализацию этого проекта было выделено почти 2 млн 700 тысяч рублей. Для актуализации проекта жителями дома были проведены дополнительные собрания, поскольку первоначально заявка была подана в 2017 году. Сегодня этот объект принят. Важно, что под детским комплексом выполнено безопасное покрытие, его укладка – это была самая трудоёмкая и дорогостоящая часть работы.

Я хочу подчеркнуть, что программа по формированию комфортной городской среды работает, и она будет продолжена. Те заявки, которые были поданы от жителей, постепенно в порядке очерёдности будут реализованы.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52474/