Юные пианисты-вундеркинды выступили в Озерске.

11-летние пианисты, победители крупнейших российских и международных конкурсов Елисей Мысин и Захар Внутских открыли новый сезон музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» 2022/2023. На концерте, который прошел 6 октября на сцене акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1, виртуозным солистам аккомпанировал Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством заслуженного артиста РФ А.Абдурахманова.

Несмотря на юный возраст, Елисей и Захар имеют богатый опыт выступлений на лучших сценах России, обладают наградами серьезных профессиональных конкурсов, являются участниками проектов известного пианиста Дениса Мацуева, а также стипендиатами благотворительного фонда «Новые имена».

В первом отделении Захар Внутских блестяще исполнил концерт для фортепиано с оркестром в трёх частях Эдварда Грига. Продолжил программу Елисей Мысин, которого зрители называют маленьким Моцартом после его блистательного выступления на конкурсе «Синяя птица» в 2016 году. Мальчику тогда было всего 5 лет. Елисей исполнил первую часть фортепианного концерта №1 соль мажор Мориса Равеля.

Во втором отделении прозвучала сюита «Детские воспоминания» Алексея Шора: первые пять частей сыграл Елисей Мысин, следующие пять – Захар Внутских. На бис юные виртуозы сыграли дуэтом пьесу Елисея Мысина, чем еще больше покорили публику.

«Елисей Мысин и Захар Внутских посетили наш город впервые. Совсем юные, но уже так мастерски исполняющие серьезные произведения, они поразили публику с первых минут концерта. Среди зрителей было много учеников и педагогов нашей музыкальной школы, Озерского колледжа искусств. Для них этот концерт стал примером не только превосходной техники владения инструментом, но и источником вдохновения для творчества и своего дальнейшего профессионального развития», - отметила Лариса Кузнеченкова, директор Детской музыкальной школы № 1 г. Озерска.

Музыкальные вечера «Андрей Комарова приглашает» проводятся по инициативе и при финансовой поддержке почетного гражданина Челябинской области, лауреата премии «Меценат года» имени С. Мамонтова Андрея Комарова. Программа направлена на знакомство жителей Озерска с творчеством исполнителей мирового уровня, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников детских музыкальных школ. В программе сезона 2021/2022 здесь уже состоялись выступления: пианиста Константина Емельянова, виолончелиста Александра Рамма, Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, пианиста-виртуоза Олега Аккуратова, Бориса Березовского, органиста Владимира Хомякова.

Для справки:

Елисей Мысин — ученик Центральной Музыкальной Школы при МГК им. П. И. Чайковского (класс Трулль Н. В. и Цветкова Д. С.).

Финалист Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» (2016).

Лауреат I премии V Международного юношеского конкурса «Где рождается искусство» (г. Краснодар, 2017).

Лауреат Международного конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion» (Казахстан, 2017).

Лауреат I премии IV Московского Международного Конкурса пианистов Владимира Крайнева (2021).

Участник открытия Международного фестиваля «Русские сезоны» (Италия, 2018).

Участник музыкального фестиваля «The Amadeus Weekend» (Австрия, 2018).

Участник музыкального фестиваля «Classical Young Stars» (Австрия, 2018).

Выступил с сольным концертом на Международном фестивале А. Б. Микеланджели в г. Тренто (Италия, 2019).

Неоднократно выступал на фестивале «Звёзды на Байкале» (Иркутск, 2017–2021).

Участник Международного музыкального фестиваля «InClassica» (Дубай, ОАЭ 2021).

Получил главную награду «Золотой Парнас» на XVII Международном форуме пианистов «Bieszczady bez granic» в Саноке (Польша, 2022).

Принимал участие в концертах в Государственном Кремлёвском дворце, на исторической сцене Большого театра, в концертном зале им. П. И. Чайковского, в концертном зале «Зарядье».

Выступал с Государственным Академическим симфоническим оркестром им. Е. Ф. Светланова, Национальным симфоническим оркестром, Владимирским губернаторским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Ленинградской области, Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром и др.

Постоянный участник проектов Дениса Мацуева.

Стипендиат Международного благотворительного фонда «Новые имена».

Обладатель стипендии компании «Yamaha».

Захар Внутских начал обучаться игре на фортепиано в Детской школе искусств пос. Полазна (Пермский край) в классе Елены Зенковой. С 2018 года — учащийся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс Дарьи Рябовой). Участвовал в мастер-классах Валерия Пясецкого, Александра Гиндина, Святослава Липса.

Лауреат конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion» (Казахстан, 2019).

Лауреат Второго и Третьего фортепианного конкурса YAMAHA-ЦМШ (2020, 2021).

Лауреат I Всероссийского конкурса стипендиатов Фонда «Новые имена» (2021).

Победитель ХХ Молодежных Дельфийских игр России (г. Пермь, 2021).

Победитель ХV Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (2021).

Участник проектов, координируемых Денисом Мацуевым (г. Пермь 2018, 2021, г. Москва 2019).

Участник концертов Ближневосточной академии классической музыки (MECMA) (ОАЭ г. Дубай, 2021).

Выступал в Концертном зале имени П. И. Чайковского, Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Малом зале Московского Концертного зала «Зарядье», на концертных площадках г. Москвы, г. Суздаля, г. Ростова-на-Дону, г. Перми, г. Калининграда.

Выступал с симфоническим оркестром Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, Ростовским академическим симфоническим оркестром, Калининградским симфоническим оркестром.

Стипендиат Благотворительного фонда «Новые имена».

Стипендиат Международного благотворительного фонда Юрия Розума.

Стипендиат фонда Поддержки Искусств «Арт-Линия».

Государственный симфонический оркестр Челябинской области образован в 2019 году по решению Губернатора Челябинской области. Его создание стало проектом года по версии национальной газеты «Музыкальное обозрение». Оркестру подвластны музыкальные наречия барокко, венских классиков, композиторов-романтиков, представителей русской симфонической школы. Музыканты владеют стилистикой основных музыкальных направлений XX–XXI веков от авангарда до джаза и минимализма, умеют и любят экспериментировать. Оркестр принимает участие в международных музыкальных проектах, выступает с ведущими солистами — такими как Денис Мацуев (фортепиано), Хибла Герзмава (вокал), Юлиан Рахлин (скрипка), Дмитрий Шишкин (фортепиано), Граф Муржа (скрипка). В музыкально-литературных проектах оркестр работал с легендарными артистами российского театра и кино — Сергеем Гармашом, Алёной Бабенко, Дмитрием Назаровым, Ольгой Будиной, Евгением Князевым, Александром Филиппенко. Благодаря культуре звука, виртуозной слаженности, богатству музыкальной палитры Государственный симфонический оркестр Челябинской области всегда остаётся в центре культурной жизни региона, принимает участие в значительных музыкальных событиях, фестивалях, имеет несколько собственных концертных абонементов.

Информация и фото пресс-службы Андрея Комарова.