Озерские ветераны получили полезную информацию о деятельности Пенсионного фонда РФ.

В рамках реализации проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» и национального проекта «Демография» состоялась встреча ветеранской общественности округа с представителями Управления Пенсионного фонда РФ в Озерске.

Мероприятие было организовано в информационном центре ПО «Маяк» по инициативе депутатов-единороссов, чтобы напомнить ветеранам о тех услугах, которые предоставляет Пенсионный фонд РФ, и рассказать им о важнейших изменениях законодательства в данной сфере.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов округа Валентина Сылько пояснила, почему было решено провести встречу:

- Мы с коллегами по партии на регулярной основе проводим мероприятия для различных возрастных групп и профессиональных сообществ. Особое внимание уделяем ветеранам. Например, в сентябре в депутатском центре «Единой России» прошел тематический прием, который провели сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в Озерске: были даны индивидуальные консультации обратившимся за помощью. Из общения стало понятно, что у людей старшего поколения есть масса вопросов по пенсионному обеспечению, поэтому и состоялась сегодняшняя расширенная встреча.

Перед собравшимися в зале информационного центра выступили сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в Озерске: Лариса Матвеева, начальник клиентской службы и Елена Бутузова, начальник отдела контроля установления пенсий.

Формат мероприятия не предполагал изучения частных случаев пенсионного обеспечения и осуществления социальных выплат конкретным лицам. Докладчики предоставили сведения общего характера, в том числе сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 1 января 2023 года произойдет объединение Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Слияние не изменит кардинально саму систему, но ускорит обмен данными и позволит сделать получение услуг более быстрым и удобным для граждан. Как пояснили специалисты, сейчас для получения мер поддержки по одной и той же жизненной ситуации нужно обращаться в оба фонда — человек вынужден либо обойти несколько учреждений, либо провести необходимые операции в личных кабинетах на разных сайтах фондов. Например, в случае установления инвалидности заявитель обращается за назначением пенсии в ПФР, а за получением технических средств реабилитации — в ФСС. Будет удобнее и логичнее, когда все услуги гражданин сможет получить в одном месте.

В ходе встречи ветераны смогли задать интересующие их вопросы и уточнить полученную информацию, также докладчики предоставили контактные данные своего фонда для рассмотрения индивидуальных ситуаций.

Телефоны Управления ПФР в городе Озерске: 8(35130) 5-69-52, 5-61-86, 5-91-71, адрес: ул. Космонавтов, 20 (клиентская служба – каб.101 и 116).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52481/