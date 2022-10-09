Полицейские Озерска провели профилактическую беседу в Комплексном центре.

В комплексном центре социального обслуживания населения сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск провели профилактическую беседу о видах дистанционного мошенничества.

Специалист по связям со СМИ лейтенант внутренней службы Регина Сутягина напомнила присутствующим, что зачастую звонки от мошенников поступают от «службы безопасности банка», либо от аферистов, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов и операторов сотовой связи. В таких ситуациях важно помнить, что кем бы ни представился телефонный собеседник, если речь заходит о переводе денег с одних счетов на другие или убеждают оформить кредит - это мошенники. При подобных звонках никому нельзя передавать свои личные данные (номер и код банковской карты, расчетного счета и т.п.). Разглашение такой информации ставит под угрозу финансовую и личную безопасность.

Особое внимание Регина Олеговна уделила старой схеме «Родственник попал в ДТП», которая за последний месяц стала самой актуальной телефонной ловушкой для доверчивых пенсионеров и пожилых граждан Озерского городского округа. В таких случаях лейтенант внутренней службы настоятельно рекомендовала прервать телефонное общение и перезвонить близким людям, чтобы перепроверить информацию.

Участники беседы делились своими историями общения с мошенниками, задавали интересующие их вопросы и в завершение встречи выразили благодарность за полезную информацию.