Озерчанин получил срок за призывы к экстремизму в соцсети.

В Озерске вынесен приговор приверженцу экстремистского движения – его деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

«Виновный является сторонником криминальной субкультуры "А.У.Е."* (Верховным судом РФ признана экстремистской, деятельность на территории России запрещена). Он был задержан сотрудниками УФСБ за публичные призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и государственных структур, а также к изменению основ конституционного строя РФ, которые он разместил в личном аккаунте одной из социальных сетей. В результате обыска у него также обнаружили и изъяли около 80 г марихуаны и 10 патронов, предназначенных для стрельбы из боевого оружия», – рассказали в УФСБ

Озерский городской суд признал местного жителя виновным по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Суд приговорил его к трем с половиной годам колонии строгого режима с лишением права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

https://dostup1.ru/society/Ozerchanin-poluchil-srok-za-prizyvy-k-extremizmu-v-sotsseti_154821.html