Продолжается голосование за лучшего работодателя России 2022.

С 1 по 31 октября крупнейшая кадровая платформа Рунета HeadHunter проводит голосование за лучшего работодателя России. Конечно, такой рейтинг сложно представить без Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», объединяющей более 350 организаций и свыше 290 000 сотрудников. Госкорпорация дважды возглавляла рейтинг лучших работодателей страны и ни разу не опускалась ниже второго места за последние 5 лет.

Росатом представлен в отрасли «Энергетика, добыча и переработка сырья» на сайте рейтинга http://rating.hh.ru/poll (доступен с любого устройства с выходом в Интернет).

Если вы еще не работаете в Росатоме, но симпатизируете зеленой энергетике, передовым технологиям и хотите решать задачи мирового масштаба – ждем вас с вакансиями на страничке Росатома на сайте hh.ru и будем благодарны за ваш голос.

Для справки:

Для участия необходимо зайти с любого личного устройства с доступом в Интернет и социальные сети – компьютера, планшета, мобильного телефона – на сайт рейтинга http://rating.hh.ru/poll/ или просканировать QR-код (см. анонс новости). Нажать на кнопку «Проголосовать сейчас». Авторизироваться через логин и пароль на сайте hh.ru или иконки социальных сетей, если у вас нет аккаунта на данном сайте. Важно! Не забудьте подтвердить регистрацию в личной почте, привязанной к вашим социальным сетям, чтобы ваш голос был засчитан. Выбрать отрасль «Энергетика, добыча и переработка сырья».

Поставить лайк РОСАТОМу, чтобы в правом верхнем углу в сердечке появилась цифра 1 – это означает, что ваш выбор принят.

Меняйте мир к лучшему вместе с нами!

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52507/