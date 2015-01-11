В 95 детсадов и школ Челябинской области отправили просроченные продукты.

Россельхознадзор выявил в Челябинской области шесть предприятий, поставивших в детские сады и школы продукты с измененными сроками хранения, – подозрительная продукция поступила в 95 социальных учреждений, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Снежинске предприятие, заявленная как компания по ввозу/вывозу, хранению и реализации продукции животного происхождения, выдало за собственную говяжью печень из Аргентины, которая имела срок годности 1,5 года, хотя для питания детей допускаются только субпродукты не старше полугода. Южноамериканская печень попала в 15 детсадов и школ соседнего Озерска.

По такой же схеме поступили еще пять предприятий региона, которые поставили продукцию с измененными сроками годности еще в 80 социальных учреждений Озерска и Челябинска.

В Россельхознадзоре поставщикам вынесли предостережения и оперативно сообщили в прокуратуру Челябинской области и министерство образования для принятия мер.

https://dostup1.ru/economics/V-95-detsadov-i-shkol-Chelyabinskoy-oblasti-otpravili-prosrochennye-produkty_154897.html