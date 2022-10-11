Оказание поддержки мобилизованным и их семьям взял на контроль Следственный комитет.

В Следственном комитете России по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников специальной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Сотрудники ведомства в оперативном режиме проконсультируют и окажут содействие в решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медицинской помощи, положенных выплат и других мер социальной поддержки. Это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту прав мобилизованных.

Учитывая социальную значимость вопроса, работа горячей линии находится на контроле Александра Бастрыкина.

Обратиться в ведомство можно по многоканальному телефону: 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

https://dostup1.ru/society/Okazanie-podderzhki-mobilizovannym-i-ih-semyam-vzyal-na-kontrol-Sledstvennyy-komitet_154929.html