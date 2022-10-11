В Челябинской области сократят расходы на новогодние гулянья.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал коллег выбрать более скромные форматы проведения Нового года. Но для детей праздник должен быть сохранен в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Глава региона отметил, что в работе появились новые задачи государственной важности. Но и других вопросов никто не отменял, а значит, остаются в силе социальные планы и проекты в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, вопросов благоустройства.

«С учетом новых условий требую усилить финансовую и исполнительскую дисциплину, больше уделять внимания вопросам разумной оптимизации и экономии бюджетных средств, в том числе при планировании праздничных мероприятий»,

— уточнил глава региона.

Кроме того, губернатор поручил вернуться к досанкционным объемам производства. Потери экспортных поставок будут перекрываться ростом гособоронзаказа и межрегиональной кооперацией.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/v-chelyabinskoy-oblasti-sokratyat-raskhody-na-novogodnie-gulyaniya/