В Озерске состоялся турнир по теннису среди людей с ограниченными возможностями по зрению.

Мероприятие прошло 12 октября и стало стартом для месячника "Белой трости". Всего в турнире приняли участие 19 человек детей и взрослых.

– Спорт одно из самых значимых направлений реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированный теннис – самый яркий из всех видов спорта слепых. Соревнования проходят в полной тишине со светонепроницаемыми очками на глазах и звуковым шариком. Спортсмен на слух определяет с какой стороны к нему катится шарик, причём скорости каждый раз разные, соответственно меняется и звук. В дальнейшем это помогает незрячим людям ориентироваться в пространстве. Например, при переходе дороги человек может на слух определить на каком расстояние к нему движется автомобиль, – рассказывает об особенностях соревнований председатель озерского отделения Общества слепых Константин Гоголев.

Организаторы отмечают, что мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере, а сам турнир в духе здорового соперничества.

Победители и призовые места распределились следующим образом:

Дети:

I место Чуплыгин Николай

II место Зильбер Максим

III место Шигапов Данис и Левченко Надежда

Мужчины:

I место Комлев Вадим

II место Чучалин Сергей

III место Рючин Александр

Женщины:

I место Исмагилова Елена

II место Лисицына Тамара

III место Лебедева Светлана

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52533/