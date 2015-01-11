В Озерске состоялся турнир по теннису среди людей с ограниченными возможностями по зрению.

Мероприятие прошло 12 октября и стало стартом для месячника "Белой трости". Всего в турнире приняли участие 19 человек детей и взрослых.
– Спорт одно из самых значимых направлений реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированный теннис – самый яркий из всех видов спорта слепых. Соревнования проходят в полной тишине со светонепроницаемыми очками на глазах и звуковым шариком. Спортсмен на слух определяет с какой стороны к нему катится шарик, причём скорости каждый раз разные, соответственно меняется и звук. В дальнейшем это помогает незрячим людям ориентироваться в пространстве. Например, при переходе дороги человек может на слух определить на каком расстояние к нему движется автомобиль, – рассказывает об особенностях соревнований председатель озерского отделения Общества слепых Константин Гоголев.
Организаторы отмечают, что мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере, а сам турнир в духе здорового соперничества.
Победители и призовые места распределились следующим образом:
Дети:
I место Чуплыгин Николай
II место Зильбер Максим
III место Шигапов Данис и Левченко Надежда
Мужчины:
I место Комлев Вадим
II место Чучалин Сергей
III место Рючин Александр
Женщины:
I место Исмагилова Елена
II место Лисицына Тамара
III место Лебедева Светлана