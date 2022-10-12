На Южном Урале начинается ухудшение погоды.

С 14 октября в Челябинской области начнется постепенное понижение температуры – кроме того, в регион вернутся осенние дожди.

В субботу температура на большей части региона даже немного повысится – до 10-15 градусов выше нуля, но в западных областях горнозаводской зоны упадет до плюс 5. В Челябинске – 9-11 и небольшие дожди.

В воскресенье станет уже заметно прохладнее. По области от плюс 6 до плюс 11, а в ночь – до минус 2. В областном центре – 7-9 выше нуля, и также ожидаются небольшие дожди.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-nachinaetsya-uhudshenie-pogody_154976.html