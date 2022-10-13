Горная тропа на Южном Урале объединит самые красивые вершины четырех регионов.

Южноуральская тропа может стать частью большой Уральской. И объединит самые красивые горные вершины четырех регионов.

В Челябинске обсудили проект единого туристического маршрута, который пройдет по территории Челябинской и Свердловской областей, Башкирии и Пермского края.

Свое мнение о большой Уральской тропе высказали представители АНО «Лаборатория внутреннего туризма», Минэкономразвития региона и муниципалитетов, через которые пройдет маршрут.

По словам Максима Мельникова, гендиректора Центра проектного развития террииторий и туризма Челябинской области, подобные проекты в России уже реализованы.

«Например, Большая Севастопольская тропа. При этом уже известная у нас Южноуральская тропа, которую развивает Раис Габитов, может войти как часть Большой Уральской тропы. Однако нужно понять, как будет организовано управление тропой и взаимодействие всех заинтересованных сторон: нацпарков, региональных особо охраняемых природных территорий, муниципалитетов, регионов, бизнеса и туристических сообществ».

По информации регионального Центра проектного развития территорий и туризма, пока маршрут Большой Уральской тропы по Челябинской области выглядит таким образом. Из Свердловской области туристы к нам попадают через Верхний Уфалей и Вишневые горы, затем проходят Сугомак и Егозу, Юрму, со стороны Дальнего Таганая попадают в национальный парк, с западной стороны обходят Златоуст и через Уреньгу попадают в поселок Зюраткуль.

Затем кордон «У трех вершин» и Большой Нургуш, посёлок Тюлюк и через Большой Иремель уходят в Башкирию. Протяженность только Южноуральской топы – более 500 километров.

А вся большая тропа растягивается на тысячу километров по Уралу и Поволжью. Запустить проект рассчитывают уже в 2023 году.

По задумке авторов, тропа пройдет через уже существующие объекты инфраструктуры. Это базы отдыха, кемпинги и глемпинги, загородные гостиницы и т.д.). Чтобы такое путешествие было по силам туристам любого возраста и любого уровня подготовки.

https://www.cheltv.ru/gornaya-tropa-na-urale/