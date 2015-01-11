В Озерске состоялся инклюзивный футбольный матч.

15 октября, в Международный день Белой трости, в Озерске прошел товарищеский матч по футболу между командами Озерского местного отделения ВОС и командой «Омега» (ФГУП ПО «Маяк»).

Непосредственное участие в игре с командой ОМО ВОС в культурно-спортивном комплексе «Лидер» приняли члены Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа, а также депутат Собрания Вадим Каримов:

- Подобное инклюзивное мероприятие прошло в нашем округе впервые. К сожалению, из-за ограничения по здоровью молодёжь команды ВОС не имеет возможности попробовать себя в таком виде спорта, как футбол: попросту все боятся брать ребят в команду. На удивление и к восторгу всех присутствующих, команда ВОС не только хорошо сыграла, но и победила по пенальти, показав окружающим, что даже люди с недугом могут побеждать.

После игры члены Озерского местного отделения ВОС подготовили и передали через Вадима Каримова аудио-письмо бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, с пожеланием победы и скорейшего возвращения домой. Вадим Раулевич, в свою очередь, рассказал футболистам команды "Омега", бронзовым призёрам городского турнира по футболу, о значении инклюзивных мероприятий. В целом матч прошел живо, по-доброму, в духе здорового спортивного товарищества.

Участники спортивной встречи выражают благодарность МБУ «Арена», судьям мероприятия из футбольного клуба «Европа», городской футбольной команде «Омега».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52560/