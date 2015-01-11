О ДТП с участием несовершеннолетнего.

27 сентября 2022 года, в 19 часов 57 минут в г. Озерск, на проспекте Победы, у д. №15, водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, молодого человека 15 лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения. Госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы КБ 71.

Госавтоинспекция напоминает! Водителю всегда необходимо помнить, что его ответственность всегда выше! Он управляет транспортным средством, которое является источником повышенной опасности. Но это не значит, что пешеходу можно пренебрегать требованиям Правил дорожного движения, перебегать дорогу в неустановленном месте или переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора. Треть всех погибших на дорогах — это именно пешеходы. В результате серьезно пострадают обе стороны.

Привести к дорожно – транспортному происшествию может самая распространенная ошибка пешеходов - разговоры по сотовому телефону, прослушивание музыки через наушники при переходе проезжей части дороги. Слушая музыку при помощи этого современного гаджета, человек оказывается изолированным от внешнего мира. Поэтому не услышит шум приближающегося транспортного средства. А водитель будет сохранять уверенность до последнего, что тот вовремя среагирует.

Не убедился в безопасности своего перехода. Плохо, либо совсем не посмотрел по сторонам. Перед выходом на проезжую часть дороги необходимо убедиться в том, что автомобили остановились и пропускают пешехода.

Нет внимания на сигналы светофора. Даже когда загорелся «зеленый», нельзя сразу выходить на дорогу. Необходимо убедиться в безопасности.

Нет внимания при движении в жилых зонах. Во дворах пешеходы ведут себя более раскованно. Но плохая видимость, закрытый обзор водителю могут помешать увидеть вовремя детей, бегающих с мячом или катающихся на роликах, скейтах и самокатах.

Также большинство происшествий случаются в темное время суток или из-за плохого освещения. Водителю тяжело среагировать, если пешеход пересекает дорогу в темной одежде без светоотражающих элементов. Если в темное время суток часто приходится переходить дорогу, тем более дорогу неосвещенную или плохо освещенную, то рекомендуется обзавестись светоотражающими элементами одежды. С подобными элементами легко можно заметить пешехода издалека.