2022-10-19PKT07:01:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 19.10.2022 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня среда 19 октября 2022 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 4° С • атмосферное давление 733 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 95% • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Музрукова 41 с 9 до окончания К.Маркса 1 – 6п с 9 до 10 часов К.Маркса 6 – 1п с 9 до 12 часов К.Маркса 5 с 11 до окончания Свердлова 35, 36, 37, 40 с 13 до окончания 2 В сетях электро-снабжения п. Н Теча и расположенные с левой стороны сады с 8.30 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 32 – 6,7п с 8.30 до 17 часов Архипова – 1,1а,3, Парковый пер. 1,3,4, Ермолаева – 30,32, Музрукова – 20,21,22,23,24,25,27,30, Семенова – 18, Калинина – 5, яхтклуб с 9 до окончания К.Маркса 6 – 1п, К.Маркса 32 – 5п с 9 до 12 часов К.Маркса 5 с 11 до окончания Рекомендации по коронавирусной инфекции: 1. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации граждан, приезжающих из неблагополучных по COVID-19 стран, должна осуществляться изоляция (самоизоляция, 14 дней) в изолированной квартире с исключением контакта с членами семьи или другими лицами. 2. При появлении первых симптомов заболевания, таких, как жар, кашель и затруднённое дыхание, оставайтесь дома, откажитесь от посещения работы, массовых мероприятий и встреч с друзьями. 3. Избегать тесного контакта с больными людьми. 4. Ограничить посещения мест массового пребывания людей, где риск заразиться респираторными инфекциями увеличивается. 5. Следить за актуальной информацией о коронавирусной инфекции, об ограничительных мерах и мерах профилактики, рекомендуемых Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором. 6. Соблюдать меры профилактики: используйте платок при кашле и чихании, часто мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд, если нет возможности помыть руки, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее 60% спирта, ежедневно проводите влажную уборку в квартире. 7. В случае заболевания члена семьи, изоляция его в отдельную комнату. Проведение там регулярного проветривания и влажную уборку с антисептиком. 8. Обеспечение заболевшего чистыми одноразовыми масками для лица, чтобы предотвратить распространение заболевания среди других членов семьи. 1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 1.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 года № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа установлен: - с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон. 3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»). 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 19 октября 2022 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе до умеренных, днём по всей территории небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, ночью и утром местами гололёдные явления. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днём до 15 м/с. Температура воздуха ночью минус 1° плюс 4°, днём плюс 4-9°. НЯ: не прогнозируются ОЯ: не прогнозируются 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 160 обращений. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52569/ alebedeva 2022-10-19PKT07:01:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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