Итоги 2-го этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2022»

На территории Озерского городского округа завершен второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2022».

В рамках операции сотрудниками отдела по вопросам миграции и подразделений УМВД России по ЗАТО г.Озерск проведены мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства на территории закрытого административного территориального образования.

В отношении иностранного гражданина стражами правопорядка составлен административный материал, предусмотренный частью 1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 9 (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Также составлен 1 административный материал в отношении юридического лица, предусмотренный частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ, нарушившего порядок уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, который работал на территории Озерска, материал отправлен на рассмотрение в Озерский городской суд.