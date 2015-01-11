Бюджетникам в Челябинской области поднимут зарплаты.

Сотрудникам региональных бюджетных учреждений в Челябинской области увеличат оклады и ставки зарплат на 4%. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Также глава региона порекомендовал главам городов и районам последовать примеру и поднять зарплаты работникам муниципальных организаций.

В августе — сентябре на увеличение зарплат бюджетникам в областном бюджете выделили 9,9 млрд рублей. Это связано с повышением с 1 июля минимального размера оплаты труда.

Ранее сообщалось, что бюджет России увеличит дотацию регионам на рост зарплат бюджетникам. С инициативой выступал губернатор Алексей Текслер в рамках работы комиссии по направлению «Экономика и финансы».

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/byudzhetnikam-v-chelyabinskoy-oblasti-podnimut-zarplaty/