В Челябинской области введен режим «уровень базовой готовности».

В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина в Челябинской области вводится режим «уровень базовой готовности». Это позволит предпринять меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

Введение уровня базовой готовности не повлияет на повседневную жизнь южноуральцев. Никаких дополнительных ограничительных мер вводить не планируется, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

Под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители Министерства обороны Российской Федерации, руководители региональных органов Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, а также представители органов публичной власти.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-vveden-rezhim-uroven-bazovoy-gotovnosti/