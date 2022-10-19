Челябинск замкнул список самых дорогих городов России.

Челябинск занял последнее, 16 место, в списке самых дорогих городов-миллионников России – его считают таким 24% жителей.

Согласно опросу, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, в список вещей, которые обходятся челябинцам дороже всего, вошли продукты питания, одежда, обувь, техника, медицинские, бытовые, развлекательные и жилищно-коммунальные услуги.

Рейтинг самых дорогих городов России с точки зрения их жителей возглавили Москва, Уфа и Краснодар. Столицу назвали 6 из 10 москвичей. В том, что жить не дешево в Уфе, уверены 57% ее жителей. Краснодар называет дорогим каждый второй житель – 51%.

Чуть реже о высокой стоимости товаров и услуг говорят в Санкт-Петербурге (49%), Ростове-на-Дону, Волгограде (по 48%) и Екатеринбурге (47%). В середине рейтинга самых дорогих мегаполисов страны оказались Казань и Красноярск (по 45%), Омск и Нижний Новгород (по 41%), Самара и Новосибирск (по 40%). Реже других считают свои города дорогими жители Воронежа и Перми (36% и 35% соответственно).

«Как правило, самым дорогим в российских мегаполисах является жилье. По мнению жителей, такая ситуация наблюдается в Москве, Уфе, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Омске, Самаре и Новосибирске. В Красноярске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми и Челябинске население чаще всего возмущают цены на продукты питания. Кроме того, заметно облегчает кошелек жителей крупных городов проезд на общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги, бензин, а также медицинское обслуживание, досуг и развлечения. В Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Перми и Челябинске в список самых дорогих вещей вошли еще и товары народного потребления — одежда, обувь, техника и прочее», – рассказали в пресс-службе SuperJob.

В опросе приняли участие 10 тыс. экономически активных жителей городов-миллионников – по 1,5 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 – из других.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinsk-zamknul-spisok-samyh-dorogih-gorodov-Rossii_155236.html