Озерчанка, насмерть сбившая бабушку, потребовала с ее родных 7 млн. руб.

Озерский горсуд Челябинской области рассмотрел иск о защите чести и достоинства местной жительницы, год назад в пьяном виде насмерть сбившей бабушку, – та подала в суд на родных погибшей за то, что ее назвали «убийцей».

ДТП произошло осенью прошлого года на пешеходном переходе на площади Ленина. Дочь погибшей произнесла фразу «Она совершила убийство моей мамы». Виновница аварии, за которую она получила 7,5 лет лишения свободы, обиделась и подала иск с требованием компенсации морального вреда. Свои страдания она оценила в 7 млн 092 тыс. 456 рублей . Кроме того, она попросила принудить ответчика принести ей публичные извинения.

«Ответчик, не оспаривая произнесенную фразу, указанную в иске, вместе с тем сослалась на то, что в данном случае высказывание носит субъективный, оценочный характер. Суд пришел к выводу, что высказывание ответчика, с которым истец связывает причинение ей морального вреда, не может быть расценено как распространение порочащих сведений», – сообщили в пресс-службе.

В итоге суд отказал в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

https://dostup1.ru/society/Ozerchanka-nasmert-sbivshaya-babushku-potrebovala-s-ee-rodnyh-7-mln_155253.html