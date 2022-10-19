Гололедица и заморозки ожидаются в уикенд на Южном Урале.

На Южном Урале в предстоящий уикенд существенно испортится погода – ожидаются снег, гололед и сильный ветер.

Так, в ночь на субботу, 22 октября, в области температура воздуха понизится до минус 5 градусов, днем потеплеет до плюс 4. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, отложение гололеда на провода, утром на дорогах гололедица. Ветер будет дуть северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы до 15. В воскресенье ночью похолодает до минус 6, днем ожидается плюс 5 градусов, возможен снег. Западный, юго-западный ветер будет дуть 5-10 м/с, днем порывы до 13.

https://dostup1.ru/society/Gololeditsa-i-zamorozki-ozhidayutsya-v-uikend-na-Yuzhnom-Urale_155268.html