В Кыштыме представили проект благоустройства заводской площади и набережной.

В Кыштыме на суд горожан представили концепцию благоустройства заводской площади и набережной реки Кыштымки. Город планирует получить 70 млн рублей на реализацию проекта благоустройства из федерального бюджета.

По задумке городских властей, общественное пространство должно объединить имеющиеся исторические достопримечательности, промышленные объекты и современные тренды в городском благоустройстве. Проект представили в мэрии города.

В обсуждении предварительного проекта благоустройства могут принять участие горожане. Мнение кыштымцев обещают учесть в формировании финальной концепции благоустройства. Пока же власти хотят, чтобы центр города, в котором объединены и промышленные объекты, водозабор, река Кыштымка, часть набережной городского пруда, пешеходные зоны и торговые объекты стали единым пространством. В проекте подробно рассказали, как должен выглядеть исторический центр города: здесь появятся локальное озеленение, дополнительные пешеходные зоны, амфитеатр, подходы к реке, освещение и нижнее озеленение в виде кустарников.

Средства на реализацию этого крупного проекта городские власти видят через победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Если город победит в федеральном конкурсе, то получит 70 млн для реализации проекта, и в городе появится новое современное общественное пространство»,

— рассказали в мэрии.

Напомним, в этом году Южноуральск и Карабаш прошли в финал этого конкурса.

Победителями конкурса в разные годы становились Златоуст, Нязепетровск, Троицк и Магнитогорск.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-kyshtyme-predstavili-proekt-blagoustroystva-zavodskoy-ploshchadi-i-naberezhnoy/