Информация о заболеваемости COVID-19.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 17.10.2022г. по 23.10.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 190 новых случаев заболевания COVID-19.
За этот период выздоровело 247 человек.
В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.
По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 24.10.2022 получили 1 прививку 42511 человек, 2 прививки – 38631 человек, ревакцинировано 23658 человек.
Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.