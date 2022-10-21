22 октября в читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась всероссийская просветительская акция — «Исторический кроссворд».

В этот день кроссворд разгадывали в 50-ти регионах страны. Интересная подача заданий, больше напоминающая непринужденный досуг в кругу семьи, пришлась по вкусу участникам, пробудив в них спортивный азарт и любопытство. Кстати пришлась тщательно подобранная по темам кроссворда выставка книг, которыми участники активно пользовались в процессе разгадывания.

Такой необычный формат проверки исторических знаний был придуман в Московском городском педагогическом университете в 2019 году. Его сразу же поддержали учебные заведения и библиотеки страны. Организаторы акции позиционируют историю не только как науку, но и культуру, мировоззрение, интеллектуальный досуг, кругозор.

Отличительная особенность акции - верные ответы можно было узнать сразу после ее завершения. Коллективная проверка знаний подчеркнула общность и познавательно-спортивный дух собравшихся в читальном зале любителей истории, а также неоспоримую ценность живого общения.

Фотографии Владимира Чиркова

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52627/