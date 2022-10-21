Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск приглашает на «День открытых дверей».

26 октября 2022 года в 19:00 часов в актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (пр. Ленина, 43) состоится «День открытых дверей».

Приглашаем старшеклассников и их родителей ознакомиться с условиями поступления в ВУЗы МВД России и прохождения службы в органах внутренних дел.

Бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, бесплатное проживание в общежитии, оплачиваемый отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства, включение периода обучения в стаж службы и гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел – эти преимущества предлагают ВУЗы системы МВД.

Отбор кандидатов от 17 до 25 лет, имеющих среднее или среднее профессиональное образование на бюджетную форму обучения в 2022 году в Омскую академию МВД России (г.Омск), Уфимский Юридический институт МВД России (г.Уфа), Уральский юридический институт МВД России (г.Екатеринбург).

Обучение проводится по следующим специальностям:

• «Правовое обеспечение национальной безопасности»по специализации - «Уголовно-правовая», «Административная деятельность» (квалификация – специалитет).

• «Обеспечение законности и правопорядка» по специализации «Оперативно-разыскная деятельность» (квалификация – бакалавр).

ЕГЭ: обществознание, русский язык.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (835130)2-59-12.